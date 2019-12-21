В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-21T15:10:53+03:00

В ведомстве считают, что Вашингтон «командным голосом» требует от Германии финансировать энергетическую отрасль США

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В российском МИД прокомментировали введение американских санкций в отношении проекта "Северный поток 2". С помощью экономических ограничений, уверены в российском ведомстве, в Вашингтоне пытаются решить свои финансовые проблемы. В частности, американские власти хотят заставить правительство Германии изменить свою газовую политику и начать сотрудничать с США даже с учетом того, что для ФРГ такое партнерство будет не слишком выгодным.

- Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций, - сказано в сообщении МИД России.

В ведомстве напомнили, что американские санкции касаются даже не российских компаний, а предприятий тех стран, которые являются партнерами САШ.

- Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы, - сообщили в МИД.

Американский сжиженный газ обходится странам Европы дороже, чем российских, идущий по трубопроводу. Увеличение трат может привести к замедлению в развитии экономики Европы:

- В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям,- считают в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU