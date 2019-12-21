YouTube впервые наградил пользователя за комментарий с миллионом лайков

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-21T19:15:03+03:00

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Блогера наградили за рекорд по числу лайков к комментарию. Начинающий музыкант Сет Эферман был первым, кто прокомментировал клик певицы Билли Айлиш в YouTube. Он решил сыграть на схожести слов. Песня Айлиш называлась «Bad Guy» (плохой парень). Эферман подписал под видео «I’m the bald guy» (Я- лысый парень). Запись понравилась почти миллиону пользователей, а после того, как блогер написал в твиттер, что хочет собрать миллион лайков за этот комментарий и поставить рекорд, пользователи поддержали мужчину и он смог установить рекорд.

- Мировой рекорд! Первый комментарий на YouTube, который набрал 1 миллиона лайков. Мы сделали геймеров, - написал Сет Эферман.

Комментарий собрал больше миллиона лайковФото: Twitter.com

Блогер прославился тем, что записывает на видеохостинге кавер версии популярных песен. Песню "Bad Guy", например, он исполнил с помощью щетки, сковородки, подушки и синтезатора.

Сайт kp.ru писал, что американская певица Билли Айлиш стала лидером среди номинантов на Grammy 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU