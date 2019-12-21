В ВАДА прокомментировали информацию СК об изменении Родченковым базы данных лаборатории

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-21T20:45:56+03:00

Решение об отстранении от международных соревнований в ВАДА принимали на основании проверки московской лаборатории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Заявление следственного комитета России по поводу вмешательства в базу данных московской антидопинговой лаборатории отреагировали во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Напомним, в СК нашли доказательства того, что бывший глава московской лаборатории удаленно вносил изменения в систему базы данных LIMS. На тот момент он уже находился в другой стране.

На основании проверки московской лаборатории в ВАДА принимали решение о судьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. По заключению комиссии ВАДА, спортсмены из России не будут принимать участие в Олимпиаде под своим флагом. В России назвали это решение политическим. Президент Владимир Путин призвал вводить персональные наказания, только для тех спортсменов, которые замешаны в истории с допингом, а не для всех.

В ВАДА ответили на информацию, озвученную в СК:

- олную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA, - приводит ответ пресс-службы агентства РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU