2019-12-21T11:35:47+03:00
Спорт

СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории

Следователи пока не установили сообщников бывшего директора Антидопингового центра
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Григорий Родченков Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий БелоусовГригорий Родченков Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
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Следствие установило, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удалено вносил изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светланы Петренко.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», - заявила она.

Представитель СК сообщила, что следователи имеют информацию о передаче Родченковым Всемирному антидопинговому агентству (WADA) альтернативного экземпляра электронного архива Московской лаборатории, но следствие пока не установило сведения, который в нем содержались.

В заявление Петренко отмечается, что иностранные партнеры говорят о готовности сотрудничать с Москвой, но уклоняются от предоставления возможности проведения следователями экспертизы представленной Родченковым версии электронной базы LIMS и допросов по уголовному делу.

Сообщается, что в ходе работы Следственный комитет, Московская лаборатория, it-специалисты в январе и апреле 2019 года провели более 5 000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Напомним, уголовное дело против экс-главы Антидопингового центра завели в 2016 году. Он утверждает, что в России якобы образцы тестов хранились ночью в лаборатории, пока их «меняли» на чистые, после чего и отправляли на анализы.

СК обвинил Родченкова в удалённом изменении базы данных Московской лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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