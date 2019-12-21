В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

СЕГОДНЯ 21:17 2019-12-21T21:17:07+03:00

Советские войска вошли в Польшу через 17 дней после того, как туда вторгся вермахт Фото: EAST NEWS

В ходе Большой пресс-конференции президент России напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как «власти страны утратили контроль над своими вооруженными силами»

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Представители Института национальной памяти Польши распространили в субботу 21 декабря заявление, в котором в очередной раз обвинили СССР в нападении в 1939 году. По версии польских историков, Советский Союз «проявил агрессию» наравне с фашистской Германией. В качестве главного аргумента в Институте приводят соглашение о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года, «пакт Молотова-Риббентропа».

- И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам. Вторая мировая война началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году, - говорится в заявлении.

Таким образом в Институте ответили на слова Владимира Путина, озвученные в ходе Большой пресс-конференции президента. Тогда он напомнил, что советские войска вошли на территорию Польши, только когда власти страны «полностью утратили контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории».

- Приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию это верх цинизма. Значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют, - сказал президент.

Глава государства также отметил, что готовит публикацию о событиях, которые предшествовали началу Второй Мировой войны. На встрече с лидерами СНГ он прочитал коллегам часовую лекцию о причинах начала войны и мнениях политиков 30-х годов об этом вопросе. Тогда президент напомнил о планах Гилера в 1938 году решить «еврейскую проблему» — выселением евреев из Европы в Африку:

- Фактически на вымирание, - цитировал Путин. - Это первый шаг к геноциду еврейского народа и тому, что мы сейчас называем Холокостом. Что на это ответил посол Польши? Он написал своему министру: «Тут я ответил, что если это произойдет, то мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве».

ИСТОЧНИК KP.RU