Владимир Путин: То, что выдержал русский народ в 90-х, это подвигом можно назвать!

(Почему не приезжает на Камчатку)

- Это не связано с дороговизной билетов. Потому что я попадаю в льготную категорию, обратите на это внимание.

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- Тело Ленина не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть люди, которые с этим связывают свою собственную жизнь. Туда лучше не забираться.

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- Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад – площадь Минутка. Вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы. Вот именно так. И сейчас, посмотрите, как у нас. В принципе, Кадырову можно было бы и Героя Труда дать. Но молодой еще, подождет.

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- Если бы украинские танки были бы на Кубани, то тоже бы немножечко к нам изменили отношение.

- Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?

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- Решения ВАДА - это какое-то не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества. И, надеюсь, никогда не будет.

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- Я жалею, что нет Советского Союза.

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- Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать, мне хочется сказать: вы придурки? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает.

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- Можно было бы отменить оговорку «подряд» про два президентских срока. У нас «два срока подряд». Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд.

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- Лучше, если ваши жены будут благодарны вам, а не мне (за выходной 31 декабря). Это будет укреплять семьи.

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- Приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию это верх цинизма. Значит, люди не знают историю, читать и писать не умеют.

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- То, что выдержал русский народ в 90-х - это подвигом можно назвать!

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- Если мы спасаем жизнь хотя бы одного человека, это уже здорово, уже Господь вас отметит, когда предстанете перед ним, уже будет хорошо

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- Типун вам на язык! «Предстоящей ядерной войны» - вы чего говорите?!

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- У нас идет антиалкогольная компания. Нужно ли, как в середине 80-х годов, вводить какие-то административные ограничения? Тоже не вредно. Но нужно здесь действовать крайне аккуратно.

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- Каждый человек, проживающий в России, должен чувствовать, что это его дом и другого дома у него нет!

Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина - 2019