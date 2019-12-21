«Отрезать ухо? Мне все равно»: Болсонару заявил, что у него не нашли рак

СЕГОДНЯ 22:38 2019-12-21T22:43:19+03:00

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Бразильский лидер Жаир Болсонару ответил на вопрос журналистов о своем здоровье после удаления родинки на ухе. Ранее он посетил военный госпиталь, где ему удалили новообразование. Ткани направили на гистологическое исследование, результат оказался положительным для президента Бразилии – у него не обнаружили онкологию.

- Ничего не нашли. А если бы и нашли рак, что с того? Отрезать ухо? Пожалуйста, мне все равно, - приводит слова Болсонару портал UOL.

Президент Бразилии и раньше откровенно рассказывал журналистам о визитах в больницу. В сентябре он перенес операцию по удалению грыжи. Проблемы со здоровьем у него начались после нападения в 2018 году. Во время встречи с избирателями на него напали с ножом, у политика были повреждены печень, легкие и кишечник. Сын президента сказал, что Болсонару потерял много крови.

ИСТОЧНИК KP.RU