Козак назвал обещанные Украине $2,9 млрд "каплей в море"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-25T13:42:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Обещанная Украине выплата в размере 2,9 миллиарда долларов по газовому контракту с "Газпромом" является весьма незначительной по сравнению с потенциальными рисками для России. Последствия могли быть серьезнее имеющегося решение Стокгольмского арбитражного суда. Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, невозможно предсказать, кто больше выиграть от ситуации - Киев или Москва. В любом случае, суммы претензий могли быть ощутимее.

"Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку топлива по транзиту европейским потребителям. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил Украине, что она сама должна нашей стране около трех миллиардов долларов по ценным бумагам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU