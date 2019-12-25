2019-12-25T13:42:54+03:00
Политика

Козак назвал обещанные Украине $2,9 млрд "каплей в море"

"Газпром" должен выплатить эту сумму в качестве компенсации за недопоставку топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий КозакЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Обещанная Украине выплата в размере 2,9 миллиарда долларов по газовому контракту с "Газпромом" является весьма незначительной по сравнению с потенциальными рисками для России. Последствия могли быть серьезнее имеющегося решение Стокгольмского арбитражного суда. Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, невозможно предсказать, кто больше выиграть от ситуации - Киев или Москва. В любом случае, суммы претензий могли быть ощутимее.

"Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку топлива по транзиту европейским потребителям. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил Украине, что она сама должна нашей стране около трех миллиардов долларов по ценным бумагам.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музыку ВКонтакте объединили с подпиской Combo от Mail.Ru
Умерла Элли Уиллис, автор песни к сериалу "Друзья"
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о расхождении во мнениях
В Союзе пенсионеров предложили ввести «новогодний капитал» для всех пожилых людей
Европа выступает за улучшение отношений с Россией
В Яндексе рассказали о популярных подарках к Новому году
Козак назвал обещанные Украине $2,9 млрд "каплей в море"
В правительстве рассчитывают на компромисс по "Северному потоку-2"
Ельцин перед уходом просил Путина лишь об одном
В сирийском Алеппо возросло число обстрелов
Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия поезда в Крым по Керченскому мосту
Умер Махмут Гареев - президент Академии военных наук
Посол Ирана назвал цель совместных морских учений с Россией и Китаем
Эксперты назвали самые опасные модели смартфонов
Сербия завершила укладку труб на своем участке "Турецкого потока"
Депутаты предлагают отводить на рекламу в кино максимум десять минут
Российские школьники предпочитают "Надежду и отчаяние" и обходят стороной "Войну и мир"
Аналитики усомнились, что Apple останется на российском рынке после нововведений 2020 года
3,4 миллионам россиян не дадут выехать из страны под Новый год из-за долгов