2019-12-21T00:10:02+03:00
Политика

Украина заявила, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов

По словам помощника президента Украины, решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Украина заявила, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларовУкраина заявила, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларовФото: REUTERS
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Помощник президента Украины Андрей Ермак, принимавший участие в минских переговорах по транзиту газа, заявил, что российская компания "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 3 миллиарда долларов в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитража.

- Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит три миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража, - сообщил Ермак в интервью для издания "Громадское".

Он также уточнил, что выплата долга будет производится деньгами.

Как писал сайт kp.ru, действующее десятилетнее соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу закончится в конце этого года. 20 декабря в Минске прошли переговоры по данному вопросу. Стороны договорились о заключении нового контракта по транзиту газа сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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