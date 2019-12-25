2019-12-25T14:59:04+03:00
Происшествия

Военный самолет разбился на северо-западе Ирана

Пилот, по предварительным данным, погиб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крушение произошло в горахКрушение произошло в горахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военный самолет разбился в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана в среду, 25 декабря. По предварительной информации, речь идет об истребителе МиГ-29, который накануне вылетел с местной авиабазы и пропал с радаров.

Как сообщает телевещательная корпорация IRIB, пилот погиб. На место крушения в горах Сабалан направили вертолет Красного полумесяца. Ведется расследование. Причины трагедии пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года в иранской провинции Западный Азербайджан разбился вертолет пограничных сил республики. Один из пилотов погиб, трое пассажиров выжили, но пострадали. Доступ к обломкам летательного аппарата был сильно затруднен сложным горным рельефом, но спасатели и медики смогли добраться до раненных. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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