2019-04-10T15:00:33+03:00
Происшествия

В Иране разбился вертолет пограничных сил страны

Погиб по меньшей мере один человек, еще трое пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Не менее трех человек получили травмыНе менее трех человек получили травмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В иранской провинции Западный Азербайджан разбился вертолёт пограничных сил страны. По предварительной информации, жертвой крушения стал один человек - второй пилот, еще трое получили травмы.

Инцидент произошел в среду, 10 апреля, в высокогорном районе. На месте происшествия уже работают сотрудники силовых ведомств, спасатели и медики. По словам очевидцев, речь идет по меньшей мере о десяти каретах "Скорой помощи". Также скоро прибудут представители местных властей.

Причины крушения пока неизвестны, как и точные данные и о пострадавших и погибших. Доступ к обломкам машины затрудняется сложным рельефом, передает агентство Tasnim.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще один военный вертолет разбился в Судане. В результате катастрофы погибли три человека, еще десять получили ранения разной степени тяжести, а остальные десять чудом не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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