Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат
Президент России Владимир Путин, беседуя с представителями деловых кругов страны в Большом Кремлевском дворце, пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить их на результат.
Глава государства обратил внимание предпринимателей, что в этот раз для традиционной предновогодней встречи были выбраны «красивые интерьеры, по-настоящему царские».
«Ну и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая бы нацелила нас на хороший совместный результат в нашей работе», - сказал он.
Владимир Путин отметил, что нынешняя встреча – «не производственное совещание», и ее главная цель – поблагодарить бизнесменов за совместную работу и поздравить с наступающим Новым годом, однако «без комментариев результатов совместной работы за прошедший год тоже не обойтись».
Потом президент предложил собравшимся высказаться «в такой помпезно-официальной обстановке», а после этого продолжить разговор в соседнем зале, без камер и журналистов.
«Это всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 декабря Владимир Путин провел встречу с «капитанами российского бизнеса», обсудил с ними ситуацию в стране и в мире. В Большой Кремлевский дворец были приглашены около 60 крупнейших предпринимателей России.
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ИСТОЧНИК KP.RU