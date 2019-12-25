2019-12-25T23:38:47+03:00
Политика

Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат

На встречу с президентом в Большом Кремлевском дворце приглашены около 60 представителей деловых кругов России [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На встречу с президентом в Большом Кремлевском дворце были приглашены около 60 представителей деловых кругов РоссииНа встречу с президентом в Большом Кремлевском дворце были приглашены около 60 представителей деловых кругов РоссииФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Президент России Владимир Путин, беседуя с представителями деловых кругов страны в Большом Кремлевском дворце, пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить их на результат.

Глава государства обратил внимание предпринимателей, что в этот раз для традиционной предновогодней встречи были выбраны «красивые интерьеры, по-настоящему царские».

«Ну и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая бы нацелила нас на хороший совместный результат в нашей работе», - сказал он.

Владимир Путин отметил, что нынешняя встреча – «не производственное совещание», и ее главная цель – поблагодарить бизнесменов за совместную работу и поздравить с наступающим Новым годом, однако «без комментариев результатов совместной работы за прошедший год тоже не обойтись».

Потом президент предложил собравшимся высказаться «в такой помпезно-официальной обстановке», а после этого продолжить разговор в соседнем зале, без камер и журналистов.

«Это всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 декабря Владимир Путин провел встречу с «капитанами российского бизнеса», обсудил с ними ситуацию в стране и в мире. В Большой Кремлевский дворец были приглашены около 60 крупнейших предпринимателей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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