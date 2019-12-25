Как я водил олигархов на елку в Кремле

В Малахитовом фойе Большого кремлевского дворца в ожидании начала встречи с президентом толпились те, кого принято называть «капитанами российского бизнеса». Крупнейшие бизнесмены, главы госкорпораций, банкиры, чиновники ежегодно приходят в Кремль в канун Нового года, чтобы обсудить с президентом, ситуацию в стране и в мире.

Пока они общались друг с другом и с журналистами, в другом конце фойе возле нарядной елки грустно стояли две девушки-волонтера. Это была одна из тех Елок желаний, на которых сейчас во многих учреждениях развешаны бумажные шары-открытки с просьбами детей с тяжелыми заболеваниями, из детских домов или просто живущих в непростых условиях.

С одной из таких елок три недели назад Владимир Путин в Сочи взял просьбу мальчика Андрея, мечтавшего побывать в Красной Поляне. Буквально накануне его желание было исполнено, а президент позвонил мальчику, чтобы узнать, всем ли тот доволен.

- Не берут? - понял я по лицам девушек.

- Не замечают, - развели руками они. - Один только взял.

На олигархов у них были большие надежды, но таяли на глазах. Ситуацию надо было исправлять.

- Сергей Викторович, а вы взяли открытку с Елки желаний? - подошел я к главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

- Какой елки? - удивился тот.

- Вон стоит, - показал я. - С такой же Путин брал открытку.

- Пойдем возьмем, - согласился Чемезов. - Любую можно?

- Берите! - обрадовались волонтеры, заглядывая в его открытку. - Вам досталась Елена Пашнина из Ставропольского края, она мечтает о мощном компьютере. Вам сейчас надо первым делом связаться с контактным центром вот по этому телефону, и там все объяснят.

Чемезову первым делом сейчас надо было идти на встречу с Путиным, но отказываться он и не думал.

- Свяжемся, - кивнул глава «Ростеха».

- Исполните? - на всякий случай уточнил я.

- Я думаю, да, - пообещал Чемезов.

Для «Ростеха» мощный компьютер точно не проблема.

- Леонид Викторович, вы не брали открытку? - я подошел к самому богатому человеку России, главе «Новатэка» Леониду Михельсону.

- А что это? Пойдем! - отозвался он и снял с елки бумажный шарик.

- Кто там?

- А у меня очков нет, - признался лидер списка «Форбс».

- Давайте я прочитаю, - теперь мы помогали детям вместе. - Корниенко Полина из Белгородской области, 8 лет, мечтает побывать в Казани.

- В Казани? - изумился простоте желания Михельсон. - Елки-палки!

Увидев оживление возле Елки, к ней потянулись и другие бизнесмены, благотворительный проект набрал обороты. И тут глава «Новатэка» показал, что даже в мелочах может быть высоких уровень администрирования.

- Что у тебя? - поинтересовался он у главы «Сибура» Дмитрия Конова и обнаружил, что у того открытка мальчика, мечтающего побывать в Москве. - Вот это правильно, давай меняться.

- Эффективный обмен, - подтвердил Конов, чей бизнес имеет прямое отношение к Казани.

Владимир Путин, открывая встречу, обвел глазами позолоту Александровского зала.

- Мы с вами встречаемся в красивых, даже царских интерьерах, - сказал президент. - Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе.

В двух словах обрисовав экономическую ситуацию в стране, президент предложил не затягивать официальную часть.

- Без комментариев, касающихся результатов нашей совместной работы за прошедший год, тоже не обойтись, поэтому давайте вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке, а затем просто перейдем в соседний зал, - сказал Путин. И там уже в неформальных условиях поговорим по основным итогам уходящего года.

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