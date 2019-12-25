Владимир Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-25T19:42:46+03:00

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На встрече с представителями деловых кругов и объединений президент России Владимир Путин оценил ситуацию в экономике страны и назвал ее удовлетворительной.

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровня находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты», - заявил российский лидер и отметил, что все это «очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов».

Путин добавил, что следует увеличить инвестиции в основной капитал до уровня 25% ВВП, а позже и до 27%. По его словам, это «достижимый абсолютно результат», учитывая, что сейчас этот показатель составляет чуть больше 21%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Росстат сообщил, что инфляция с начала текущего года снизилась до 3,1%. 24 декабря, курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года. «Американец» потерял в цене на 21 копейку и его стоимость составила 61,95 рубля. За несколько дней до этого курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU