2019-12-26T16:01:27+03:00
В мире

Президент Ирака подал в отставку

Прошение он направил на рассмотрение в парламент
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ИракаПрезидент ИракаФото: REUTERS
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Президент Ирака Бархам Салех подал прошение об отставке. Как сообщает ТАСС, документ находится на рассмотрении в парламенте страны. В случае, если депутаты одобрят отставку, то Салеф официально перестанет возглавлять страну и в Ираке пройдут выборы.

-Выражаю перед членами парламента готовность подать в отставку с поста президента республики, они примут решение, которое посчитают уместным, как представители воли народа, -сказано в прошении.

Салех возглавляет Ирак около года. В октябре 2018 года за представителя Патриотического союза Курдистана проголосовали 165 депутатов. Салех пообещал сохранить независимость Ирака и гарантировал единство внутри страны. Он также дал гарантию, что не допустит новых кризисов.

Сайт kp.ru писал, что новому президенту Ирака пришлось даже отказаться от гражданства Великобритании, как того требовала Конституция страны - глава государства не может иметь два гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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