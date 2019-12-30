2019-12-30T04:34:08+03:00
В мире

Эспер и Помпео доложили Трампу об атаках в Ираке и Сирии

Шеф Пентагона заявил, что американские военные готовы к шагам против Ирана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-конференция в Мар-а-Лаго (слева направо): госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и генерал американской армии Марк МиллиПресс-конференция в Мар-а-Лаго (слева направо): госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и генерал американской армии Марк МиллиФото: REUTERS
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Во флоридскую резиденцию президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» прилетели гости из Вашингтона: министр обороны страны Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли во Флориду, чтобы доложить главе государства об «успешных ударах» американских военных беспилотников в Ираке и Сирии.

После беседы с Трампом оба выступили на пресс-конференции. По словам шефа Пентагона, они обсудили с американским лидером «и другие доступные варианты», в частности – шаги против Ирана.

«Мы предпримем дополнительные действия по мере необходимости в целях самообороны и сдерживания плохих действий со стороны военизированных формирований или Ирана», - цитирует заявление Эспера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 29 декабря, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман объявил, что американские военные «в оборонительных целях» нанесли точечные удары по пяти объектам движения «Хезболла», расположенным на территории Ирака и Сирии. Он уточнил, что обстрелу подверглись три цели в Исламской Республики и два в САР. В их числе, по словам представителя Минобороны США, были склады с боеприпасами и оружием, а также командные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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