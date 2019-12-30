2019-12-30T03:07:32+03:00
В мире

Жертвами атаки США в Ираке стали 25 человек, более 50 пострадали

Ранее сообщалось о пяти погибших и 14 пострадавших
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и СирииСША нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и СирииФото: REUTERS
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Жертвами атаки Соединенных Штатов на территории Ирака стали не менее 25 человек, еще 51 получил ранения, сообщает шиитское народное ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби». Ранее арабские телеканалы информировали о пяти погибших и 14 пострадавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 29 декабря, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман объявил, что американские военные «в оборонительных целях» нанесли точечные удары по пяти объектам движения «Хезболла», расположенным на территории Ирака и Сирии. Он уточнил, что обстрелу подверглись три цели в Исламской Республики и два в САР. В их числе, по словам представителя Минобороны США, были склады с боеприпасами и оружием, а также командные пункты.

«В результате жестокого нападения на позиции 35-й и 36-й бригад 25 человек погибли, 51 пострадал», - цитирует заявление командования «Аль-Хашд аш-Шааби» РИА Новости.

Иракское ополчение отмечает, что число жертв может вырасти, поскольку несколько раненых бойцов движения находятся в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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