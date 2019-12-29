США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии

СЕГОДНЯ 21:31 2019-12-29T21:38:44+03:00

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии Фото: REUTERS

Жертвами атаки стали не менее пяти человек, еще около 14 пострадали

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Соединенные Штаты нанесли удары по объектам шиитской группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, атаке подверглись три объекта на территории Исламской Республики и два в САР. В их числе были склады с боеприпасами и оружием, а также командные пункты.

"Американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции", - заявил Хоффман.

Дело в том, что членов группировки "Хезболлах" подозревают в нападении на иракские базы коалиционных сил операции "Непоколебимая решимость". Во время одного из таких обстрелов погиб американский контрактник из числа гражданских.

"Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы", - цитирует ТАСС помощника министра обороны.

Тем временем, телеканал Al Arabiya сообщает о как минимум пяти погибших и 14 пострадавших в результате нападения США, и это только на территории Ирака.

ИСТОЧНИК KP.RU