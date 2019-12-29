США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Соединенные Штаты нанесли удары по объектам шиитской группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
По его словам, атаке подверглись три объекта на территории Исламской Республики и два в САР. В их числе были склады с боеприпасами и оружием, а также командные пункты.
"Американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции", - заявил Хоффман.
Дело в том, что членов группировки "Хезболлах" подозревают в нападении на иракские базы коалиционных сил операции "Непоколебимая решимость". Во время одного из таких обстрелов погиб американский контрактник из числа гражданских.
"Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" должны прекратить свои атаки на американские и коалиционные силы", - цитирует ТАСС помощника министра обороны.
Тем временем, телеканал Al Arabiya сообщает о как минимум пяти погибших и 14 пострадавших в результате нападения США, и это только на территории Ирака.
ИСТОЧНИК KP.RU