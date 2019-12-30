"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-30T15:19:01+03:00

В большинстве регионов страны зима будет очень жаркой

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Последний месяц уходящего года побил многие температурные рекорды. В Московской области и во многих других регионах страны до сих пор удерживается плюсовая температура, а снег, если и падает, тот тут же тает.

Синоптики считают, что январь 2020 года тоже будет аномально теплым. Такой прогноз сделал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большая часть территории нашей страны окрашена красным и розовым цветом [на прогностической карте], это значит, что аномалия среднемесячной температуры ожидается положительной", - цитирует специалиста ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751245" frameborder="0"></iframe> В декабре в Москву пришла весна.

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ИСТОЧНИК KP.RU