2019-12-31T11:24:41+03:00
Политика

Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»

Официальный представитель МИД России прокомментировала внешнюю политику Белого дома, а также снимок с Лавровом и Трампом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Дарья ЖУКОВА
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Мария Захарова считает, что политика США возвращается к протокольным нормам «дикого Запада» в вопросе сотрудничества с другими странами. Официальный представитель МИД России в беседе с корреспондентом РИА Новости заявила, что США «все делается по-новому, упрощенно». И если раньше американцы вели внешнюю политику, руководствуясь принципами конкуренции, то теперь их главный инструмент – санкции и «политическое вмешательство» в экономику других стран.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в документе сказано о введении санкций в отношении иностранных компаний, занятых в проекте «Северный поток-2». В Германии осудили действия США, санкции посчитали попыткой навязать свою продукцию, сжиженный газ, и обвинили представителей Белого дома во вмешательстве во внутренние дела Европы.

Захарова прокомментировала снимок, сделанный в овальном кабинете Белого дома во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Трампом. На фото российский министр стоит рядом с президентом США, американский лидер не стал вставать из-за стола во время фотографирования.

- Здесь, мне кажется, нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепартаменте, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовем это так. И, мне кажется, многое вернулось к временам «дикого Запада», - считает Мария Захарова.

Отношения США к другим странам, считает официальный представитель российского ведомства, строятся на принципе «Take it or leave it: нравится - берите, не нравится – до свидания».

- Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол, - сказала Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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