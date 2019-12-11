2019-12-11T05:22:02+03:00
В мире

"Атака на Евросоюз": В Германии осудили санкции США против "Северного потока-2"

Председатель Восточного комитета немецкой экономики заявил, что ограничения станут фатальным сигналом для мирных усилий Парижа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что новые санкции Штатов против газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.

Также, по словам Хермеса, ограничения станут фатальным сигналом для мирных условий Парижа.

Было подчеркнуто, что на прошедшем саммите «нормандской четверки» в Париже главы государств предприняли новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе «после многих лет бездействия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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