"Атака на Евросоюз": В Германии осудили санкции США против "Северного потока-2"
Председатель Восточного комитета немецкой экономики заявил, что ограничения станут фатальным сигналом для мирных усилий Парижа
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Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что новые санкции Штатов против газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Также, по словам Хермеса, ограничения станут фатальным сигналом для мирных условий Парижа.
Было подчеркнуто, что на прошедшем саммите «нормандской четверки» в Париже главы государств предприняли новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе «после многих лет бездействия».
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ИСТОЧНИК KP.RU