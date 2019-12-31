"Нафтогаз" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-31T11:39:53+03:00

По мнению украинской стороны, газовый договор с Газпромом был бы невозможен без давления Запада на Россию

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Украинская газотранспортная компания "Нафтогаз" высказалась о заключенном недавно договоре о транзите российского газа через территорию Украины, а также выразила благодарность США и Европейской Комиссии - "а поддержку энергетической безопасности на европейском континенте". Такой поддержкой, как считает глава компании Андрей Коболев, стали американские санкции против строительства Россией газопровода "Северный поток-2", идущего в обход Украины.

- Достижения этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства «Северного потока - 2», введение правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлингу и эффективной работе Нафтогаза в арбитражах, - говорится в официальном заявлении "Нафтогаза".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее отметил, что Россия подготовит взвешенный и адекватный ответ на ограничения США в связи со строительством "Северного потока-2". Также эти ограничения никак не повлияют на процесс строительства.

Напомним, что подписанные Россией и Украиной соглашения по газовому вопросу приобретут юридическую силу 31 декабря. Уже с 1 января транзит газа через территорию Украины будет обеспечен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751291" frameborder="0"></iframe> Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU