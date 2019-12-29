Козак: Россия взвешенно ответит на санкции против "Северного потока-2"
Россия подготовит взвешенный и адекватный ответ на санкции Соединенных Штатов против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал заместитель главы правительства.
Он подчеркнул, что в России знают, как достроить газопровод, несмотря на введенные американцами ограничения. Что касается США, то у них, вероятное, отличное от других представление относительно чужой энергетической безопасности.
"Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие", - заявил Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Сайт kp.ru писал, что санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" предусмотрены оборонным бюджетом США на 2020 финансовый год. В Европейском союзе поведение американцев уже раскритиковали.
Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"
ИСТОЧНИК KP.RU