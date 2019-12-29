2019-12-29T17:46:17+03:00
Политика

Козак: Россия взвешенно ответит на санкции против "Северного потока-2"

Газопровод будет достроен, несмотря на введенные ограничения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Козак рассказал об ответе России на санкции США по «Северному потоку-2»Козак рассказал об ответе России на санкции США по «Северному потоку-2»Фото: REUTERS
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Россия подготовит взвешенный и адекватный ответ на санкции Соединенных Штатов против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал заместитель главы правительства.

Он подчеркнул, что в России знают, как достроить газопровод, несмотря на введенные американцами ограничения. Что касается США, то у них, вероятное, отличное от других представление относительно чужой энергетической безопасности.

"Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие", - заявил Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" предусмотрены оборонным бюджетом США на 2020 финансовый год. В Европейском союзе поведение американцев уже раскритиковали.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU

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