2019-12-31T16:31:25+03:00
Общество

Утилизировать ёлку в Москве можно с 5 января

Сделать это в одной из 379 пунктов предлагают организаторы ежегодной акции «Ёлочный круговорот»
Ася КУЗНЕЦОВА
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Акция "Ёлочный круговорот" проходит регулярно с 2016 годаАкция "Ёлочный круговорот" проходит регулярно с 2016 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ежегодная акция «Ёлочный круговорот» начнётся 5 января в Москве. В начале 2020 года организаторы откроют 379 пунктов для приёма ёлок. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Власти также отметили, что деревья, привезённые в одну из точек приёма, переработают в щепу, а после используют для благоустройства улиц, экологических троп и для вольеров животных. Адреса пунктов можно найти на сайте департамента природопользования.

На портале "Активный гражданин" подведены итоги голосования "Елочный круговорот – куда сдавать новогодние елки?". В нем приняли участие более 152 тысяч человек. Большинство участников голосования "Елочный круговорот" (64,73% человек) не планируют ставить дома срубленную елку – украсят дом искусственной. А те, кто по традиции наряжает живое новогоднее дерево, смогли выбрать удобный пункт сбора елок на утилизацию, - рассказали РИА Новости представители департамента.

Голосование также показало, что нарядить на праздник живую ёлку планирует 11,48% респондентов, а 4,19% купят небольшую ёлку в горшке. 5,64% опрошенных собираются украсить дом хвойными ветками.

Акция «Ёлочный круговорот» проходит в Москве каждый год, начиная с 2016.

Напомним, что сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию наступления 2020 года, в которой уже собраны обращения президента Путина и премьера-министра России Дмитрия Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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