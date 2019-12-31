2019-12-31T09:40:47+03:00
Новый год 2020

Мир встречает Новый 2020 год: прямая онлайн-трансляция

Расскажем, куда сходить и что посмотреть в главный зимний праздник, а также покажем, как провожают 2019 год в России [фото, видео, обновляется]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ну что, вперед, в 2020-й?!Ну что, вперед, в 2020-й?!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году последний день года стал в большинстве регионов страны рабочим. Так что на салаты будет чуть меньше времени, чем обычно. А кто-то и вовсе не планирует устраивать 31 декабря застолье, ведь вариантов, куда отправиться в праздник предостаточно. Сайт kp.ru подготовил подборку самых интересных новогодних площадок Москвы – от уличных представлений до карнавала на катке.

Для тех россиян, что останутся дома, все телеканалы подготовили специальную новогоднюю программу. Кто-то сделал ставку на классику – покажут традиционный новогодние комедии «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика», «Служебный роман», а кто-то даст эфир звездам, которые будут петь и бросать серпанин практически до самого утра. Мы подготовили подборку для всех категорий телезрителей и расскажем, на каких каналах можно посмеяться, где искать «голубые огоньки», а где покажут новогодние фильмы.

Если у вас еще нет новогоднего настроения, то лучший способ исправить это – посмотреть, как в России уже начали отмечать самый веселый праздник года. Мы будем вести фото и видео трансляцию, расскажем и покажем, как проходит новый год в разных городах страны и даже мира.

Поздравление Владимира Путина с Новым годом 2020: прямая онлайн-трансляция

Новый год 2020: онлайн-трансляция.

Итоги 2019 года.Чем нам запомнился 2019 год? Давайте вспомним события, которые нас объединили и заставили поверить в чудеса

ИСТОЧНИК KP.RU

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