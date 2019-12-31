В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-31T17:11:57+03:00

Глава компании также надеется, что новый договор по транзиту станет выгодным для всех сторон

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«Нафтогаз Украины» сообщил на брифинге 31 декабря, что переговоры о прямых закупках газа у «Газпрома» смогут начаться только если будут решены разногласия о правительстве и обществе.

По импорту газа. По этому поводу идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства. После ее окончания к этому разговору мы можем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет, - сообщил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он также добавил, что надеется, что новый контракт по транзиту газа из России по территории Украины станет выгодным для всех участников.

Россия и Украина подписали 30 декабря соглашения на продолжение транзита газа через территорию Украины. В пакет соглашений также вошёл транзитный контракт на пять лет, по которому «Газпром» бронирует мощности ГТС Украины в объёме 225 млрд кубометров газа на пять лет: 65 млрд в 2020 году и по 40 млрд в 2021 - 2024 годах. Транзит газа продолжится благодаря сделке с 1 января. Чтобы решить юридические разногласия, «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решениям, вынесенным Стокгольмским арбитражем.

Я надеюсь, что это соглашение положит начало так называемым win-win отношениям, когда все довольны и все что-то получат, - заявил Коболев на брифинге 31 декабря.

Ранее сайт kp.ru писал о заключении комплекта соглашений и договоров между Москвой и Киевом о транзите российского газа через Украину. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене», наконец, удалось принять окончательные решения и достичь финальных договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU