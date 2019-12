Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации протестов и беспорядков возле посольства Вашингтона в Багдаде, которое штурмовали демонстранты.

«Иран убил американского военного и ранил многих. Мы жёстко ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовал атаку на американское посольство в Ираке. Они понесут полную ответственность», - написал на своей странице он в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что вашингтонская администрация ожидает от иракских властей применения всех возможных средств для защиты здания посольства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты у стен американской дипмиссии в Багдаде начались утром 31 декабря. Толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара США по шиитской группировке в расположенном близ сирийской границы городе Эль-Каим, собрались у здания посольства, подожгли ворота, пытались взять дипмиссию Штатов штурмом. Охрана и полицейские для разгона демонстрантов слезоточивый газ, пострадали около 20 человек.

Протестующие в Багдаде пытаются проникнуть в здание посольства США. #IRGC backed terrorists of Kataib Hezbollah (#Iraq #PMU's 45th Brigade) are now trying to enter the main building of #US Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they enter that building, #US Private Contractors responsible for its protection will shoot & kill them. https://t.co/F3wPBmQIBp