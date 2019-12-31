2019-12-31T23:38:51+03:00
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

Глава Белого дома пообещал, что Тегеран понесет за это «полную ответственность» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго»Президент США Дональд Трамп в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в организации протестов и беспорядков возле посольства Вашингтона в Багдаде, которое штурмовали демонстранты.

«Иран убил американского военного и ранил многих. Мы жёстко ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовал атаку на американское посольство в Ираке. Они понесут полную ответственность», - написал на своей странице он в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что вашингтонская администрация ожидает от иракских властей применения всех возможных средств для защиты здания посольства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты у стен американской дипмиссии в Багдаде начались утром 31 декабря. Толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара США по шиитской группировке в расположенном близ сирийской границы городе Эль-Каим, собрались у здания посольства, подожгли ворота, пытались взять дипмиссию Штатов штурмом. Охрана и полицейские для разгона демонстрантов слезоточивый газ, пострадали около 20 человек.

Протестующие в Багдаде пытаются проникнуть в здание посольства США. #IRGC backed terrorists of Kataib Hezbollah (#Iraq #PMU's 45th Brigade) are now trying to enter the main building of #US Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they enter that building, #US Private Contractors responsible for its protection will shoot & kill them. https://t.co/F3wPBmQIBp

ИСТОЧНИК KP.RU

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