Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Средний размер страховой выплаты по старости составит 16,4 тысячи рублей
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С 1 января 2020 года в России будут проиндексированы пенсионные выплаты по старости. Увеличение составит 6,6% и коснется 31 миллиона неработающих стариков.
Средний размер ежемесячной страховой пенсии вырастет с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей. По словам президента РФ Владимира Путина, сейчас объем индексации в два раза опережает темпы инфляции. Правительство планирует и впредь пересматривать суммы выплат в сторону увеличения.
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ИСТОЧНИК KP.RU