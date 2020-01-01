Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:39:39+03:00

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С 1 января 2020 года в России будут проиндексированы пенсионные выплаты по старости. Увеличение составит 6,6% и коснется 31 миллиона неработающих стариков.

Средний размер ежемесячной страховой пенсии вырастет с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей. По словам президента РФ Владимира Путина, сейчас объем индексации в два раза опережает темпы инфляции. Правительство планирует и впредь пересматривать суммы выплат в сторону увеличения.

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ИСТОЧНИК KP.RU