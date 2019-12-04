2019-12-04T15:51:10+03:00
Общество

Самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие

Статус пенсионера определяется по выплатам в Страховой фонд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Повышать пенсии начнут с 1 января 2020 годаПовышать пенсии начнут с 1 января 2020 годаФото: Александр Рюмин/ТАСС
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процентов. Как сообщает «Российская газета», как и обещали в правительстве, выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. При этом, индексацию проведут с начала года, а нес февраля. Если рассматривать суммарно весь 2020 год, то размер страховой пенсии к концу года составит 16,4 тысячи рублей. Это для неработающих пенсионеров. Для работающих индексация не предусмотрена.

Но, поскольку закон определяет пенсионеров ка работающих и неработающих исключительно по выплатам в Страховой фонд, то самозанятые пенсионеры попадают автоматически под индексацию. За них никто не делает отчислений, значит, они числятся, как безработные.

Ранее глава ПФР сообщил, что на индексацию пенсий для работающего населения, потребовалось бы 368 миллиардов рублей. Он сообщил, что это очень большие деньги. Пока в стране не предусмотрено повышение пенсий для этой категории людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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