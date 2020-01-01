В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:18:53+03:00

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В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. С 1 января 2020 года постановкой машин на учет могут заниматься автодилеры, но не все, а лишь те, которых занесли в специальный реестр.

При этом покупателя не обязывают проходить процедуру в салоне, это можно сделать и по старинке в ГИБДД. Однако регистрация у автодилеров обещает быть более оперативной. К тому же стоимость услуги в теории не должна превышать 500 рублей.

Осмотром автомобиля и проверкой документов будут заниматься специально обученные сотрудники автосалона. Они же направят данные в ГИБДД через портал госуслуг.

Выданные владельцу машины номера будут иметь код того региона, в котором он прописан, вне зависимости от места регистрации транспортного средства. Транзитные номера выдадут лишь в том случае, если автомобиль планируют вывезти за пределы страны.

О других нововведениях 2020 года читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU