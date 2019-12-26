2019-12-26T10:43:02+03:00
Общество

Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Указ, подписанный Дмитрием Медведевым, вступит в силу 1 января 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил регистрации новых автомобилей.

Так, с 1 января 2020 года автолюбители будут иметь возможность получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне. Таким образом, россиянам не придется посещать ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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