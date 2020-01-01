Украина начала транзит российского газа по новому контракту
Украина продолжила транзит российского газа в страны Европы. Поставки осуществляются новым оператором газотранспортной системы незалежной по контракту, заключенному в последних числах декабря 2019 года.
Согласно данным ОГТСУ, первые кубометры "голубого" топлива уже доставлены на территорию Европейского союза. Система работает в штатном режиме.
"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон у себя на странице в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что представители Киева и Москвы на протяжении пяти дней обсуждали детали газовых соглашений. Итоговые подписи были поставлены под документами 31 декабря 2019 года. Речь идет о большом пакете соглашений и контрактов, которые начали обеспечивать транзит газа через Украину с 1 января 2020 года,
«Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря
ИСТОЧНИК KP.RU
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