Украина начала транзит российского газа по новому контракту

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:18:03+03:00

Украина начала транзит газа в Европу Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Украина продолжила транзит российского газа в страны Европы. Поставки осуществляются новым оператором газотранспортной системы незалежной по контракту, заключенному в последних числах декабря 2019 года.

Согласно данным ОГТСУ, первые кубометры "голубого" топлива уже доставлены на территорию Европейского союза. Система работает в штатном режиме.

"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что представители Киева и Москвы на протяжении пяти дней обсуждали детали газовых соглашений. Итоговые подписи были поставлены под документами 31 декабря 2019 года. Речь идет о большом пакете соглашений и контрактов, которые начали обеспечивать транзит газа через Украину с 1 января 2020 года,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU