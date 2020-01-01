В России с нового года появятся электронные трудовые книжки

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:28:08+03:00

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С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках. У работодателей есть полгода, чтобы проинформировать сотрудников о переходе на новую систему – это нужно сделать до конца июня. Причем электронные трудовые книжки не будут обязательными – по письменному заявлению работника работодатель обязан использовать бумажный носитель.

- Работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Это сведения о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, - сообщил ТАСС глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Если работники не смогут определиться между бумажным и электронным носителем до конца июня 2020 года, то за ними сохранится это право даже по истечении этого срока. Что касается россиян, которые впервые устраиваются на работу и не имели ранее бумажных трудовых книжек, то им выбирать уже не придется - с 2021 года для такой категории работников будут заводить электронные версии трудовых книг.

Запрашивать данные о своей трудовой деятельности россияне смогут не только у работодателя, но и в МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.

Какие еще законы вступили в силу в 2020 году, писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU