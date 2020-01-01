2020-01-01T17:34:30+03:00
В мире

Для украинцев начали действовать новые цены на газ

Потребители смогут выбирать, по гарантированной или по рыночной цене им оплачивать коммунальную услугу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцы смогут выбирать, как оплачивать коммунальную услугуУкраинцы смогут выбирать, как оплачивать коммунальную услугуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Украине с 1 января 2020 года действуют новые цены на газ для населения. Как сообщают РИА Новости, главное изменение в том, что потребителям можно будет выбирать, по какому тарифу оплачивать коммунальную услугу – по рыночной или гарантированной цене.

В правительстве страны ранее одобрили программу гарантированной цены на газ – это фиксированная сумма (до конца квартала) в 8 гривен или около 0,33 доллара за кубометр.

Страховая цена составляет 284 долларов за тысячу кубометров с НДС.

Напомним, в конце декабря 2019 года представителям "Газпрома" и "Нафтогаза" удалось договориться об условиях, по которым продолжится поставка и транзит российского газа. Соглашение будет действовать пять лет. Ранее в Украине заявляли о намерении подписать контракт на 10 лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал контракт - компромиссным вариантом. Он напомнил, что стороны отказались от взаимных судебных претензий. Ранее в "Нафтогазе" заявляли о желании взыскать с "Газпрома" порядка 22 миллиардов долларов за разного рода неустойки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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