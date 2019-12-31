2019-12-31T10:52:07+03:00
Политика

Медведев назвал компромиссом пятилетни договор по газу с Украиной

На Украине рассчитывали подписать соглашение сроком на 10 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев Фото: Сергей Бобылев, ТАССДмитрий Медведев Фото: Сергей Бобылев, ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал газовый договор с Украиной компромиссом. Напомним, стороны вели переговоры по контракту на поставку и транзит газа до последних дней декабря. Договориться об условиях, которые устроят и Россию, и Украину, пытались как представители газовых компаний стран, так и президенты - газовое соглашение Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским в Париже во время саммита в "нормандском формате".

- Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти, - написал Дмитрий Медведев в фейсбук.

Он напомнил, что взаимные претензии компаний прекращены. Российская сторона выплатила 2,9 миллиарда долларов Украине по решению Стокольмского суда. Ранее в "Нафтогазе" заявляли о финансовых претензиях еще на 22 миллиарда долларов, это деньги, которые в компании считали российская сторона должна выплатить по разного рода неустойкам. От дополнительных исков в итоге отказались, газовый контракт заключен сроком на пять лет, хотя в Украине говорили о планах продлить соглашение сроком на 10 лет.

- Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны, - сказано в заявлении российского премьер-министра. - Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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