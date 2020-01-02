В "Нафтогаз" заявили, что недовольны участием в сделке с "Газпромом"
В "Нафтогаз" сообщили, что компания недовольна привлечением ее в соглашение с "Газпромом" ар транзиту российского газа.Глава компании Андрей Коболев уточнил, это элемент компромисса со стороны незалежной.
- Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса, - сказал Коболев.
Он объяснил, что "Нафтогаз" выступил своего рода буфером между "Газпромом" и Украиной из-за несоответствия украинского законодательства европейскому. Поэтому украинская компания взяла на себя определенные риски.
Напомним, как писал сайт kp.ru представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в австрийской Вене все-таки успели до нового года подписать все соглашения, которые обеспечат в последующие годы транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Предыдущий газовый контракт был заключен в 2009 году и действовал 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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