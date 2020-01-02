2020-01-02T06:12:29+03:00
Политика

В "Нафтогаз" заявили, что недовольны участием в сделке с "Газпромом"

Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В "Нафтогаз" заявили, что недовольны участием в сделке с "Газпромом"В "Нафтогаз" заявили, что недовольны участием в сделке с "Газпромом"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В "Нафтогаз" сообщили, что компания недовольна привлечением ее в соглашение с "Газпромом" ар транзиту российского газа.Глава компании Андрей Коболев уточнил, это элемент компромисса со стороны незалежной.

- Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса, - сказал Коболев.

Он объяснил, что "Нафтогаз" выступил своего рода буфером между "Газпромом" и Украиной из-за несоответствия украинского законодательства европейскому. Поэтому украинская компания взяла на себя определенные риски.

Напомним, как писал сайт kp.ru представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в австрийской Вене все-таки успели до нового года подписать все соглашения, которые обеспечат в последующие годы транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Предыдущий газовый контракт был заключен в 2009 году и действовал 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Официально перестало существовать название "Голландия"
В "Нафтогаз" заявили, что недовольны участием в сделке с "Газпромом"
На Тайвайне с радаров пропал вертолетом с начальником генштаба на борту
В МЧС предложили в обязательном порядке эвакуировать людей из зон ЧС
Эксперты ВОЗ развеяли миф о восстановлении печени с помощью рассола
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Курц заявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"
В новогоднюю ночь в США около 10 человек погибли в перестрелке
Врач рассказал о смертельной опасности при борьбе с похмельем
Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис
Адвокат Трампа заявил о готовности дать показания по делу об импичменте
В 2020 году орден Почетного легиона получат почти 500 человек
В Мексике у самолета американской компании загорелся двигатель перед взлетом
Участник обмена задержанными между Киевом и Донбассом рассказал о пытках в плену «Айдара»