С новым газом: почему транзитная сделка между Россией и Украиной это хорошо

Представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в австрийской Вене все-таки успели до нового года подписать все соглашения, которые обеспечат в последующие годы транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Предыдущий газовый контракт был заключен в 2009 году и действовал 10 лет.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

Полный текст нового договора пока не опубликован. Однако его основные параметры можно установить, исходя из заявлений сторон.

1. Контракт будет действовать 5 лет - с 2020 по 2024 годы.

2. Минимальный объем прокачки в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа, в последующие годы - 40 млрд кубометров.

3. Россия выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

4. Стороны договорились об отказе любых других претензий по истекшему контракту. Соответствующие соглашения подписаны Министерством юстиции Украины.

5. Россия заплатит Украине за транзит газа $7 млрд в течение следующих пяти лет (согласно заявлению украинского президента Зеленского).

В ЧЕМ НАША СТРАТЕГИЯ

Многие горячие головы в России уже поспешили назвать новый контракт поражением (или даже унижением) «Газпрома». Основывается это мнение, видимо, на том, что наша газовая монополия профинансирует бюджет Украины и убережет ее тем самым от катастрофы в ближайшие годы, чем изрядно огорчит небольшую толику наших соотечественников, мечтающих увидеть руины на месте некогда братского государства.

Однако «ястребам» нужно вспомнить два классических правила: первое - политика является искусством возможного; и второе - целью любой войны (в том числе газовой) является достижение мира на новых, более выгодных условиях.

Ввод «Северного потока-2» сдвинут на более поздний срокФото: REUTERS

Исходя из этого несложно понять, что стратегической целью России является не разгром Украины или уничтожение ее государственности, а возвращение отношений к добрососедским, а в перспективе (увы, ныне далекой) - и движение в сторону экономической интеграции. Разумеется, с учетом изменений, произошедших в 2014 году.

НА КОНУ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Точно так же абсолютно очевидно, что России не выгодно разрушение украинской газотранспортной системы - а именно это с ней произойдет, если ее оставить без российского газа. Хоть с «Северным потоком-2», хоть без него - нашей стране хорошо иметь максимально диверсифицированные маршруты поставок газа в Европу. Потому что именно сейчас мы столкнулись с мощнейшей конкуренцией за европейский рынок со стороны американских и катарских поставок сжиженного природного газа (СПГ). С 2022 года полностью отказывается от российского трубопроводного газа Польша, переходя на более дорогой, но «политически корректный» СПГ из Штатов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - без нового контракта Украина была бы следующей.

ИСКУССТВО КОМПРОМИССА

Платя в среднем $1,4 млрд ежегодно за транзит Украине, «Газпром» продает Европе газа на $50 млрд (данные по 2018 году). О сохранении этих доходов России необходимо беспокоиться в первую очередь.

Остальные пункты договора являются предметом компромисса между двумя странами. Украина хотела контракт на 10 лет, а получила на 5 лет. Ведь никто не знает, кто придет к власти в Киеве после Зеленского, и, если это будут националисты и русофобы, то позиция России по газовому вопросу снова ужесточится.

Выплата почти трех миллиардов по проигранному арбитражу - это вынужденная уступка за возможность работать в Европе, своего рода «входной билет». Но Украина сняла свои дальнейшие претензии на $12 млрд, которые находились на рассмотрении в том же Стокгольмском арбитраже. А учитывая отношение к нашей стране в этом суде - весьма вероятно, что присудили бы и их.

Наконец, и объемы прокачки газа через Украину снизятся: если в 2018-2019 году это было около 90 млрд «кубов» (а вообще система рассчитана на 200 с лишним млрд «кубов»), то в следующем году будет на треть (а дальше и в половину) меньше - ровно столько, сколько нужно для поддержания работоспособности системы.

И последнее. Украина - это страна, где в уходящем году на президентских выборах 70% населения проголосовало за мир с Россией. И, наверное, России стоило этим людям показать, что они свой выбор сделали не зря.