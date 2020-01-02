2020-01-02T10:41:10+03:00
Происшествия

В Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося завода

ЧП произошло в результате пожара
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося заводаВ Индии несколько человек оказались под завалами обрушившегося заводаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате пожара обрушилось здание завода в национальном столичном округе Индии Дели. Под завалами находятся несколько человек.

Как сообщает агентство ANI, пожар на заводе начался утром в четверг, 2 января. Во время тушения произошел взрыв, в результате которого здание обрушилось. Под завалами оказалось несколько человек, в числе заблокированных в здании есть члены пожарной бригады.

По поледним данным пострадало 13 человек, среди них 13 пожарных

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент работают 35 пожарных машин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2019 года произошло обрушение здания в индийском городе Дхарвад, расположенном на юго-западе страны, в штате Карнатака. Под завалами оказались около 90 человек. Всего в здании находилось около 150 человек. В результате происшествия погиб один местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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