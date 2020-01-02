2020-01-02T13:41:54+03:00
Общество

Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления

Специалисты рассказали об опасности скоропортящихся продуктов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовленияВрачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Салат – скоропортящиеся продукт, поэтому доедать его спустя сутки после приготовления не рекомендуется поскольку есть опасность отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Салаты, заливные блюда, рубленые изделия из мяса и рыбы, картофельное пюре специалисты не рекомендуется хранить более 18 часов после приготовления.

В ведомстве сообщили, что такие продукты являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей пищевые отравления и кишечные инфекционные заболевания.

Эксперты советуют перед употреблением подвергать продукты термической обработке. Однако даже в этих случаях не следует употреблять салаты, заправленные майонезом и соусами более 6 часов, а блюда из вареных овощей - не более 12.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых важных правилах хранения готовых продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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