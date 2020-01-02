Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления
Салат – скоропортящиеся продукт, поэтому доедать его спустя сутки после приготовления не рекомендуется поскольку есть опасность отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Салаты, заливные блюда, рубленые изделия из мяса и рыбы, картофельное пюре специалисты не рекомендуется хранить более 18 часов после приготовления.
В ведомстве сообщили, что такие продукты являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей пищевые отравления и кишечные инфекционные заболевания.
Эксперты советуют перед употреблением подвергать продукты термической обработке. Однако даже в этих случаях не следует употреблять салаты, заправленные майонезом и соусами более 6 часов, а блюда из вареных овощей - не более 12.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых важных правилах хранения готовых продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU