Врачи не рекомендуют доедать новогодние салаты спустя сутки после приготовления

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Салат – скоропортящиеся продукт, поэтому доедать его спустя сутки после приготовления не рекомендуется поскольку есть опасность отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Салаты, заливные блюда, рубленые изделия из мяса и рыбы, картофельное пюре специалисты не рекомендуется хранить более 18 часов после приготовления.

В ведомстве сообщили, что такие продукты являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей пищевые отравления и кишечные инфекционные заболевания.

Эксперты советуют перед употреблением подвергать продукты термической обработке. Однако даже в этих случаях не следует употреблять салаты, заправленные майонезом и соусами более 6 часов, а блюда из вареных овощей - не более 12.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых важных правилах хранения готовых продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU