Не успеете оглянуться, и Ипполит уже скажет свое знаменитое «какая гадость эта ваша заливная рыба», и шампанское заискрится под бой курантов. И усталость от готовки множества салатиков улетучится вместе с петардами и фейерверками. И гости будут хвалить шикарный стол. А наутро вы с ужасом осознаете, сколько же всего не съедено...

Не бойтесь, не такой уж это ужас-ужас. На самом деле, готовая еда может храниться довольно долго. Конечно, не все новогодние каникулы, но все же и не несколько часов. Есть продукты, которые бактерии любят особенно: соусы, тушеное мясо, салаты, моллюски, блюда из яиц со сливками, мясные супы и фарши. Санитарные нормы и правила, которые были приняты еще в Советском Союзе, но по-прежнему в ходу, уверяют нас, что чем меньше срок хранения, тем лучше (см. инфографику). Но эти правила нормируют самый минимальный срок хранения.

- Основная масса продуктов, которые мы закупаем для приготовления праздничных блюд, обычно продается в охлажденном виде, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Это значит, что продукты охладили и поддерживают одну и ту же температуру (в пределах от –0,5 до –2,5 градусов). При нулевой температуре размножение микроорганизмов начинается на шестые-восьмые сутки хранения.

Этот срок и берется за точку «невозврата». Поэтому особенно внимательно выбирайте продукты для праздничного стола - вам их еще после Нового года есть. Ведь срок хранения охлажденного мяса и прочих колбас в домашних условиях сокращается.

Пять важных правил хранения готовых продуктов.

А теперь давайте разбираться, что поможет продлить жизнь нафаршированной утке и остаткам оливье.

1. Читайте паспорт холодильника.

Надеемся, что вы знаете, какая из полок вашего холодильника более холодная. Если нет - ищите его техпаспорт и читайте. Или же измеряйте с помощью градусника. Зачем? Все просто - самая холодная зона всегда отводится для хранения мясных продуктов. На самой теплой нужно держать овощи и фрукты. А посредине уже все остальное - от сыра до салатиков.

Кстати, температура в холодильнике должна быть +1...+4. Следите, чтобы не выше.

2. Упаковывайте правильно.

Идеальная посуда для салатов и другой готовой еды, типа мяса по-французски - стеклянная миска с крышкой. Вместо крышки можно натянуть на салатник пищевую пленку.

Остатки нарезок сложите в пластиковые контейнеры или оберните пищевой пленкой.

Недорезанные колбасы и сыры заверните в пергаментную бумагу - она лучше всего сохраняет свежесть.

3. Ставьте в холодильник теплое.

Привычка охлаждать еду перед тем, как поставить ее в холодильник - родом из советского прошлого, когда холодильники нужно было размораживать. Любое теплое воздействие грозило образованием ледяных сталактитов и сталагмитов. Современная техника куда более толерантна к теплым блюдам. Тем более, что лучше всего еда сохранится, если охлаждать ее уже в холодильнике.

Почему? Самая опасная температура, при которой начинают размножаться микроорганизмы - 35-40 градусов, то есть близкая к температуре нашего тела. Поэтому не стоит охлаждать готовые блюда до комнатной температуры. Холодильник вполне выдержит, если в него сунуть теплую кастрюлю. Конечно, не горячую, охладите примерно до 50-60 градусов. Это и холодильнику не повредит, и бактериям не даст размножиться. Правило касается и отварных овощей, и супов, и запеченного мяса. В общем всего того, что планируете оставить на завтра.

4. Не храните сырое мясо рядом с вареным картофелем!

Никогда, никогда не храните сырые продукты рядом с готовыми! Безобидный на первый взгляд вареный картофель охотно впитывает все бактерии из мяса, сырой рыбы, даже обычной зелени. Его свойства сорбента в этом случае играют плохую роль.

Это же касается еды, которую вы не моете под краном. Например, колбаса и сыр лежали в тесном контакте с фаршем. Вот вам и заражение бактериями.

Поэтому сырое мясо и рыба всегда должны храниться отдельно. Или по крайне мере в плотной упаковке, из которой не вытечет сок.

То же самое касается бутылок с молоком, минеральной водой, соком - старайтесь, чтобы они не соприкасались с уже готовой пищей. Вы же не знаете, кто трогал эти бутылки до вас?

5. Вымойте холодильник.

Пока не бьют куранты, пока нет гостей - промойте все внутренности холодильника. Либо с раствором пищевой соды, либо с соком лимона (избавит от лишнего запаха). Помните - чистота залог здоровья!

Нет, серьезно - чем чище холодильник, тем меньше в нем бактерий. И тем дольше будут храниться все продукты, которые в него попадут.

КСТАТИ

Как быть с супами

Обычно современные мамы и хозяйки, как и их мамы и бабушки варят супы впрок, так чтобы на неделю гигантской кастрюли хватило. И забываем, что на самом деле суп тоже может легко испортиться. Хорошо, когда семья большая и кастрюля уходит за пару дней. А если нет?

+ Безжалостно выливайте мясной суп, который простоял в холодильнике больше двух суток: велика вероятность отравления. То же самое и с рыбным.

+ Овощной бульон хранится чуть дольше - до 62 часов.

+ Бульон без мяса и овощей также хранится не больше двух дней, а потом теряет вкусовые качества.

И готовыми магазинными продуктами

Обычно на каждом продукте пишется срок годности до и после вскрытия упаковки. Но часто случается, что мы выбрасываем ее, даже не удосужившись прочитать. Конечно, можно хранить продукты, пока они не заплесневеют или не начнут попахивать, но все же помните:

+ Сыр твердых сортов хранится около двух недель.

+ Вареная колбаса - от 3 дней до полутора недель (если завернуть ее пергаментную бумагу), сырокопченая - месяц.

+ Открытые рыбные консервы вообще почти не хранятся - только сутки. Правда, если их переложить из жестяной банки в стекло, то могут продержаться трое суток. Но все же старайтесь использовать их сразу.

+ Икру также важно переложить в стеклянную банку. И она сможет «прожить в холодильнике» до пяти дней. Если, конечно, вы не съедите ее раньше.

+ Огурцы, помидоры, капуста и прочие овощи-фрукты могут храниться, пока не станут мягкими и скользкими. Внимательно следите за томатами - даже маленькое испорченное пятнышко может доставить немало бед: в сочной мякоти охотно размножаются бактерии. Недаром помидоры входят в десятку продуктов-отравителей.

+ Зелень поставьте в воду, в баночку. Или прежде чем положить ее ни нижнюю полку, просто ополосните водой и заверните в полиэтилен.