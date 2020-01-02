Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:28:40+03:00

С 1 января нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о вступивших 1 января 2020 года поправок в ПДД.

Напомним, данные нововведения позволяют российским автолюбителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

- Это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители, - отметил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU