Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД
С 1 января нововведения позволяют водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде
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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о вступивших 1 января 2020 года поправок в ПДД.
Напомним, данные нововведения позволяют российским автолюбителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
- Это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители, - отметил эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU