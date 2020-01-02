Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping признал Крым территорией России. Спустя несколько часов украинское посольство в Великобритании опубликовало пост жалобой у себя в Facebook.
- Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! - раскритиковала украинская сторона публикацию в британском СМИ.
Накануне издание внесло Крым в список заслуживающих внимания туристических направлений 2020 года.
:Журналисты британского СМИ отметили и тот факт, что теперь поездка на полуостров стала доступнее и удобнее благодаря запуску железнодорожного сообщения через Крымский мост.
При этом, украинская сторона пишет, что полуостров якобы находится «под военной оккупацией» и является территорией Украины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским. Такое заявление глава Незалежной сделал во время встречи с украинской общиной в Анкаре.
ИСТОЧНИК KP.RU