Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским
Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым можно вернуть в состав Украины. Такое заявление новый глава страны сделал во время визита в Турцию.
Выступая в украинской общине в Анкаре, президент отметил, что рано или поздно наступит день, когда полуостров вернется в состав страны.
- Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, — цитирует RT Зеленского.
Помимо этого заявления президент поделился планами упростить получение украинцами разрешения на посещение родственников, оставшихся на полуострове.
Ранее Зеленский назначил нового «постпреда» в Крыму, им стал Антон Кориневич. Вскоре он высказал мысль, что к вопросу обсуждения статуса Крыма стран-участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.
Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Однако Киев до сих пор не признает результаты голосования.
В России по этому вопросу четкая позиция, которую не один раз высказывал Владимир Путин. Президент отмечал, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU