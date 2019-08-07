2019-08-07T18:44:49+03:00
Политика

Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским

Такое заявление глава Украины сделал во время встречи с украинской общиной в Анкаре
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Зеленский уверен, что Крым можно вернуть в состав УкраиныВладимир Зеленский уверен, что Крым можно вернуть в состав УкраиныФото: REUTERS
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Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым можно вернуть в состав Украины. Такое заявление новый глава страны сделал во время визита в Турцию.

Выступая в украинской общине в Анкаре, президент отметил, что рано или поздно наступит день, когда полуостров вернется в состав страны.

- Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, — цитирует RT Зеленского.

Помимо этого заявления президент поделился планами упростить получение украинцами разрешения на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Ранее Зеленский назначил нового «постпреда» в Крыму, им стал Антон Кориневич. Вскоре он высказал мысль, что к вопросу обсуждения статуса Крыма стран-участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Однако Киев до сих пор не признает результаты голосования.

В России по этому вопросу четкая позиция, которую не один раз высказывал Владимир Путин. Президент отмечал, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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