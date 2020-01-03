"Опухшая от пьянок физиономия": Поклонская раскритиковала появление Порошенко на украинском телевидении
Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, политик вновь пытался расколоть Украину.
- Не обошлось без очередных выходок Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию, - написала гневный пост в соцсетях Поклонская.
По мнению депутата Госдумы, Порошенко просто не может смириться с тем, что "его место уже давным-давно на свалке истории".
В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал, принадлежащий Петру Порошенко, выпустили в эфир двухминутное видео с участием бывшего лидера незалежной. Политик в ходе обращения пообещал защищать "армию, мову и веру". Именно так звучал его слоган на выборах главы государства в 2019 году.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что новогоднее обращение Порошенко показали два украинских телеканала. Бывший президент пообещал, что его команда "не опустит рук" и "не сломается".
Новогоднее обращение Порошенко к украинцам.Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - транслировали поздравление бывшего президента страны в новогоднюю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU