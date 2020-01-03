"Опухшая от пьянок физиономия": Поклонская раскритиковала появление Порошенко на украинском телевидении

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:02:35+03:00

По мнению депутата Госдумы, бывший президент Украины в очередной раз попытался расколоть страну

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, политик вновь пытался расколоть Украину.

- Не обошлось без очередных выходок Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию, - написала гневный пост в соцсетях Поклонская.

По мнению депутата Госдумы, Порошенко просто не может смириться с тем, что "его место уже давным-давно на свалке истории".

В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал, принадлежащий Петру Порошенко, выпустили в эфир двухминутное видео с участием бывшего лидера незалежной. Политик в ходе обращения пообещал защищать "армию, мову и веру". Именно так звучал его слоган на выборах главы государства в 2019 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что новогоднее обращение Порошенко показали два украинских телеканала. Бывший президент пообещал, что его команда "не опустит рук" и "не сломается".

Новогоднее обращение Порошенко к украинцам.Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - транслировали поздравление бывшего президента страны в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU