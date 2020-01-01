Новогоднее обращение Порошенко показали два украинских телеканала
Петр Порошенко покинул пост президента Украины восемь месяцев назад, однако несколько телеканалов все равно показали его обращение к гражданам в новогоднюю ночь. Ролик транслировался на "Прямом" и "Пятом", который принадлежит экс-главе государства.
Поздравление от Порошенко прозвучало незадолго до того, как в полночь на экранах страны появился действующий президент Украины Владимир Зеленский.
"В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать", - сказал политик в видеообращении, опубликованном на YouTube-странице "Пятого".
Гораздо более провокационным стало новогоднее поздравление Зеленского. Сайт kp.ru писал, он призвал "ватников", малороссов и "бандеровцев" объединиться ради благополучия Украины.
Новогоднее обращение Порошенко к украинцам.Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - транслировали поздравление бывшего президента страны в новогоднюю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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