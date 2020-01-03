3 Янв. 2020 2020-01-03T08:48:07+03:00

В США включили морскую пехоту России в пятерку лучших в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американское издание The National Interest включил морскую пехоту РФ в пятерку лучших в мире наряду с теми же родами войск США, Британии, Южной Кореи и КНР.

Данный рейтинг возглавил Корпус морской пехоты Штатов (КМП). Он на фоне остальных выделяется своей численностью: около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

"Серебро" рейтинга принадлежит российской морской пехоте, по мнению американского издания. При этом Морская пехота России является хорошо подготовленной и боеспособной силой, отмечается в статье.

На третьем месте расположилась Королевская морская пехота Британии. Отмечается, что данный род британских войск представляет собой легкую пехоту и находится в состоянии постоянной боевой готовности.

Четвертое место, по мнению американского СМИ, морская пехота Южной Кореи. Данный род южнокорейских войск отличает довольно большая численность :примерно 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год,

А замыкает пятерку лидеров китайская морская пехота. Как пишет автор статьи, этот род войск НОАК насчитывает около 30 тысяч человек. Он предназначен для действий с военно-морских кораблей и баз.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США. Он напомнил, что наше законодательство четко регламентирует применение ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU