В Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент ракетного удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани в Багдаде.

При этом видно, что ролик снят на значительном отдалении, однако на нем видны вспышки после ракетного удара. Удар пришелся по автомобилям, в одном из которых и находился генерал Сулеймани.

Позже иракские журналисты опубликовали видео и фото с последствиями атаки сил США. Среди них оказался снимок с перстнем на руке Сулеймани.

Напомним, позже в Пентагоне заявили, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Генерала Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани. Он возложил на Штаты "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU