2020-01-03T10:04:51+03:00
В мире

В Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани

Также иракские журналисты опубликовали фото с последствиями атаки сил США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала СулейманиВ Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала СулейманиФото: REUTERS
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В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент ракетного удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани в Багдаде.

При этом видно, что ролик снят на значительном отдалении, однако на нем видны вспышки после ракетного удара. Удар пришелся по автомобилям, в одном из которых и находился генерал Сулеймани.

Позже иракские журналисты опубликовали видео и фото с последствиями атаки сил США. Среди них оказался снимок с перстнем на руке Сулеймани.

Напомним, позже в Пентагоне заявили, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Генерала Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани. Он возложил на Штаты "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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