В Сети появилось видео обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент ракетного удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани в Багдаде.
При этом видно, что ролик снят на значительном отдалении, однако на нем видны вспышки после ракетного удара. Удар пришелся по автомобилям, в одном из которых и находился генерал Сулеймани.
Позже иракские журналисты опубликовали видео и фото с последствиями атаки сил США. Среди них оказался снимок с перстнем на руке Сулеймани.
Напомним, позже в Пентагоне заявили, что удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Генерала Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани. Он возложил на Штаты "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU