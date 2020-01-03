2020-01-03T08:11:53+03:00
В мире

Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани

Зариф возложил на Штаты "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией".

При этом Зариф возложил на США "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".

- Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - силу, борющуюся с ДАИШ, "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и др. - опасен и является глупой эскалацией, - отметил глава ведомства.

* Запрещенные на территории РФ террористические группировки

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших в результате наводнения в Индонезии увеличилось до 43 человек
Ждет жесткая расправа: Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани
В США включили морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
"Опухшая от пьянок физиономия": Поклонская раскритиковала появление Порошенко на украинском телевидении
Цены на нефть в Иране выросли после новости об убийстве генерала Сулеймани
Иран пообещал "жестко" отомстить за смерть генерала Сулеймани во время ракетного обстрела в Багдаде
В результате ракетной атаки на аэропорт Багдада погибли восемь человек
США и Иран подтвердили убийство генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара
Куба прокомментировала санкции США против своего министра обороны
США признались, что причастны к ракетному удару по аэропорту Багдада
Суданский министр юстиции едва не погиб при крушении Ан-12 на западе страны
В Пентагоне сообщили о методах сдерживания "плохого поведения" Северной Кореи
США ввели санкции против главы минобороны Кубы
В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти
Российский МИД предупредил о протестах в Индии
Фернандо вернется в московский "Спартак" после окончания контракта на аренду с Китаем
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек
В Донецкой области мужчина бросил гранату во двор обидевших его знакомых
Умерла американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай
В Нидерландах шесть компаний получили посылки с бомбами
Жертвами крушения военного самолета Ан-12 в Судане стали 15 человек
Британский журнал признал Крым территорией России