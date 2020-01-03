Глава иранского МИД обвинил США в терроризме после убийства генерала Сулеймани
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани "актом международного терроризма" и "глупой эскалацией".
При этом Зариф возложил на США "ответственность за все последствия своего преступного авантюризма".
- Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани, - силу, борющуюся с ДАИШ, "ан-Нусрой"*, "Аль-Каидой"* и др. - опасен и является глупой эскалацией, - отметил глава ведомства.
* Запрещенные на территории РФ террористические группировки
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ИСТОЧНИК KP.RU