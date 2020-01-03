Абхазия увеличит поставки игристых вин в РФ более чем в два раза
Заместитель гендиректора и главный винодел предприятия Валерий Авидзба сообщил, что крупнейший абхазский экспортер, компания "Вина и воды Абхазии" ,в 2020 году более чем в два раза увеличит экспорт игристых вин в РФ из-за повышенного спроса.
В текущем году республика планирует поставить три миллиона бутылок спиртного.
К слову, второй год подряд Абхазия входит в пятерку главных экспортеров вина в Россию в одном ряду с Испанией, Италией, Грузией и Францией, пишет "ТАСС".
- Наши игристые вина пользуются большим спросом в России, нам на 2020 год заказали 3 млн бутылок. В 2019 году мы экспортировали в РФ 1 млн 378 тыс. бутылок, - отметил Авидзба.
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ИСТОЧНИК KP.RU