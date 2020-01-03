2020-01-03T11:08:26+03:00
Общество

Абхазия увеличит поставки игристых вин в РФ более чем в два раза

В 2020 году республика планирует поставить 3 миллиона бутылок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Абхазия увеличит поставки игристмх вин в РФ более чем в два разаАбхазия увеличит поставки игристмх вин в РФ более чем в два разаФото: Андрей АБРАМОВ
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Заместитель гендиректора и главный винодел предприятия Валерий Авидзба сообщил, что крупнейший абхазский экспортер, компания "Вина и воды Абхазии" ,в 2020 году более чем в два раза увеличит экспорт игристых вин в РФ из-за повышенного спроса.

В текущем году республика планирует поставить три миллиона бутылок спиртного.

К слову, второй год подряд Абхазия входит в пятерку главных экспортеров вина в Россию в одном ряду с Испанией, Италией, Грузией и Францией, пишет "ТАСС".

- Наши игристые вина пользуются большим спросом в России, нам на 2020 год заказали 3 млн бутылок. В 2019 году мы экспортировали в РФ 1 млн 378 тыс. бутылок, - отметил Авидзба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскачество назвало лучшие российские вина ценой до 1000 рублей. На что ориентироваться, выбирая алкоголь к новогоднему столу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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