2020-01-03T12:50:48+03:00
В мире

Акции Apple в новом году впервые достигли $300 за штуку

Эксперты отмечают, что с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ сообщают, что цена акций корпорации Apple в четверг, 2 января, впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35.

При этом эксперты отмечают, что с 2009 года стоимость бумаг корпорации увеличилась почти в десять раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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