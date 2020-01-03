Акции Apple в новом году впервые достигли $300 за штуку

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:50:48+03:00

Эксперты отмечают, что с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз

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Американские СМИ сообщают, что цена акций корпорации Apple в четверг, 2 января, впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35.

При этом эксперты отмечают, что с 2009 года стоимость бумаг корпорации увеличилась почти в десять раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU